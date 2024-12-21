Icardi'den Olay Paylaşım

Süper Lig ekibi Galatasaray’ın yıldız ismi Mauro Icardi’nin son paylaşımı bazı taraftarlar tarafından Fenerbahçe’ye gönderme olarak algılandı.

Geçirdiği ciddi sakatlığın ardından sezonu kapatan Mauro Icardi, Wanda Nara ile ayrılığıyla gündeme gelirken bir yandan da sarı-kırmızılı ekibe bağlılığını gösteren paylaşımlarla taraftarın gönlünde taht kurmaya devam ediyor.

Icardi, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Her şeyin mükemmel hissettirdiği bir gün. Ve aşk zamanı sonsuz bir fısıltıya dönüştürüyor" diye yazdı. Icardi paylaştığı gönderiye Simge’nin ‘Aşkın Olayım’ şarkısını da yerleştirdi.

Arjantinli yıldızın paylaşımları Galatasaraylı taraftarlar tarafından beğeni yağmuruna tutulurken, ‘Fenerbahçe’ye gönderme’ olarak yorumlandı. Paylaşımın Fenerbahçe’nin Eyüpspor ile berabere kaldığı karşılaşmanın ardından gelmesi dikkat çekti.

SEZONU KAPATMIŞTI

Galatasaray’la birçok başarıya imza atan yıldız oyuncu, UEFA Avrupa Ligi’nde Tottenham ile oynanan karşılaşmada çapraz bağlarının kopması sonucu sakatlanmıştı.