Icardi’nin Önceliği Başka: Olympiakos'un Teklifine Ret

Galatasaray’la yeni sözleşme konusunda henüz anlaşma sağlayamayan Icardi’ye Olympiakos talip oldu. Yunan ekibinin teklifini geri çeviren Arjantinli yıldızın, kariyerine İtalya’da devam etmeye daha sıcak baktığı öğrenildi.

Galatasaray'la sözleşme görüşmeleri devam eden Mauro Icardi’nin geleceği belirsizliğini korurken, Arjantinli yıldız için Avrupa’dan yeni bir iddia ortaya atıldı. Sabah gazetesinde yer alan habere göre Yunanistan temsilcisi Olympiakos, deneyimli golcüye talip oldu.

İddiaya göre sarı-kırmızılıların yaklaşık 4 milyon euroluk 1 yıllık teklifine henüz olumlu yanıt vermeyen Icardi, Olympiakos’tan gelen ilgiyi kısa sürede geri çevirdi. Arjantinli futbolcunun kariyerine Yunanistan’da devam etmeye sıcak bakmadığı belirtildi.

İTALYA'YA SICAK BAKIYOR

Japonya’da tatiline devam eden 33 yaşındaki golcünün, dönüşünün ardından geleceğiyle ilgili nihai kararını vermesi bekleniyor. İtalyan kulüplerine daha yakın olduğu konuşulan Icardi’nin, Brezilya ekibi Corinthians’ın da transfer listesinde yer aldığı ifade edildi.

Galatasaray formasıyla şimdiye kadar 134 maça çıkan Mauro Icardi, 77 gol ve 25 asistlik performansıyla takımın son yıllardaki en etkili isimlerinden biri oldu.

Kaynak: Haber Merkezi

Mauro Icardi
