İbrahim Üzülmez, Pendikspor'da

Pendikspor'da Ivo Vieira ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük koltuğu hemen doldu. İstanbul ekibinde göreve İbrahim Üzülmez getirildi.

İBRAHİM ÜZÜLMEZ RESMEN PENDİKSPOR'DA

Pendikspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için İbrahim Üzülmez ile anlaşma sağladı. Kulübümüze ve camiamıza hayırlı olmasını dileriz." ifadeleri yer aldı.

SON OLARAK EYÜPSPOR'U ÇALIŞTIRDI

Son olarak Eyüpspor'u çalıştıran İbrahim Üzülmez, İstanbul ekibiyle 32 maça çıktı. İbrahim Üzülmez bu karşılaşmalarda 1.94'lük puan ortalaması tutturdu.