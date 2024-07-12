İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Fenerbahçe Taraftarına Sürpriz Övgü: 'Yıllarca Söyledim...'

TFF Başkan adayı ve eski Trabzonspor kulübü başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Candaş Tolga Işık'ın sunduğu programda dikkat çeken ifadeler kullandı.

'KURALLAR BELLİ'

Süper Lig hakemleri hakkında sorulan soruyu yanıtlayan Hacıosmanoğlu, "Lig başında hakem seminerleri oluyor. Seminerde hakem arkadaşlarımıza söyleyeceğimiz şey belli. Kurallar belli, sahaya çıkacaksınız ve azami bir şekilde adaletli hareket edeceksiniz. Eğer size laf söyleyen olursa bu size değil bize söylenmiş bir laftır. Bunun cevabını ise biz veririz" dedi.

Devamında ise "Kendi evladımıza güvenmeyip VAR'a yabancı hakem getirdik. Kendi çocuğumuza 15-20 bin verirken yabancı hakemin maliyeti 200 bin liraları buldu. Siz neden bizim hakemlerimize güvenmiyorsunuz. Hakemlerimizin şartlarını iyileştirin ve arkasında adam gibi durup sorunlarını çözün. Bakın bakalım sahada adaletsizlik oluyor mu? Ama arkada dik duracak irade yok" diye konuştu.

'BAŞKAN OLDUĞUM ZAMAN İLK İZLEYECEĞİM MAÇ AMEDSPOR MAÇIDIR'

Amedspor tarafından destek görülmesi hakkında açıklama yapan Hacıosmanoğlu, "Amedspor ile görüştüm. Biz Türk takımıyız. Bu vatan bizim ve spor kardeşliktir diyorlar. Bizimle bu diyaloğa girdiğiniz için mutluyuz diyorlar. Bizim için vazgeçilmez olan vatandır. Vatanını seven kişilere neden önyargılı olalım? Sporda kardeşliği kuralım diyorlar. Biz de onun temsilcisi oluyoruz. Hatta bir söz verdim. Başkan olduğum zaman ilk izleyeceğim maç Amedspor maçıdır dedim." diye ifade etti.

'TELEFONLARIMIZ 24 SAAT AÇIK OLACAK'

Ali Koç ile ilgili sert açıklamalar yaptığı hatırlatılırken başkan seçildiği takdirde nasıl çalışma yapacağı sorulan soruya Hacıosmanoğlu, "Trabzonspor'un başkanlığını yaptım ve kurumumu temsil ettim. Kanaat önderlerinden birisiyim Trabzon için. Trabzon şehrine ve Trabzonspor hakkında birisi konuşursa insanlar bizden cevap bekliyorlar. O zaman Trabzonspor'u temsil ediyorduk. Şimdi biz futbolun kardeşlik olmasını istiyoruz. Onlar orada kaldı. Yeni süreçte futbolu adil yönetmek için kapımız herkese açık. Alt liglerin ulaşma sıkıntısı var. Telefonlarımız 24 saat açık olacak." dedi.

'BU ÜLKENİN EN MUHTEŞEM TARAFTARI FENERBAHÇE TARAFTARI'

Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin yaşadığı gerginlik hakkında sorulan soruya ise Hacıosmanoğlu, "Fenerbahçe düşmanı olduğumu kimse söyleyemez. Defalarca bunu açıkladım. Fenerbahçe'nin ileri gelenleri benim arkadaşlarım. Yıllarca söyledim Fenerbahçe taraftarı bu ülkenin en muhteşem taraftarı. Kulübüne en çok katkı sağlayan taraftarıdır. Bunu yeni söylemiyorum. Dönün geriye bakın Trabzonspor başkanı iken söyledim. Her şeyi hak ediyorlar. Gidin mağazalarına bakın gelirlerine bakın. Arşive bakarsanız güzel konuşmuşumdur. Ama yönetici bazında kurumu temsil ediyoruz. O zaman ona göre konuştuk." dedi.