Hüseyin Yücel'den Yenilgi Sonrası Açıklama: 'Bir Kez Daha Görüldü ki...'

Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü genel kurulunda Serdal Adalı başkan seçildi. Hüseyin Yücel'den yenilgi sonrası paylaşım geldi. Yücel, "Bir kez daha görüldü ki, Beşiktaşımız Türk demokrasisinin önemli bir parçasıdır. Sayın Serdar Adalı'yı tebrik ediyorum. Ben dün Beşiktaşlı olmadım ki bugün bırakayım... Beşiktaşımıza canıgönülden desteğe devam edeceğimin bilinmesini isterim" ifadelerini kullandı.

Hüseyin Yücel'den Yenilgi Sonrası Açıklama: 'Bir Kez Daha Görüldü ki...'

Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu sonunda siyah-beyazlıların yeni başkanı Serdal Adalı oldu. Serdal Adalı, 25 sandığın tümünde rakibi Hüseyin Yücel’den daha fazla oy aldı.

Hüseyin Yücel, yenilgi sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Serdal Adalı'yı tebrik eden Yücel, şu ifadeleri kullandı:

'BEN DÜN BEŞİKTAŞLI OLMADIM Kİ...'

"Büyük Beşiktaş camiası, Bugünkü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu Beşiktaşımıza yakışan bir şekilde yaptık. Bir kez daha görüldü ki, Beşiktaşımız Türk demokrasisinin önemli bir parçasıdır. Rekor bir katılımla gerçekleştirdiğimiz seçimin kazananı Beşiktaş oldu. Bugüne kadar verdiğim tüm emek ve mücadele hep Beşiktaş içindi. Bana inanan, güvenen ve her zaman yanımda olup desteğini esirgemeyen tüm Beşiktaşlılara yürekten teşekkür ederim. Bu zor dönemde aday olup kongre üyelerimizin takdiriyle Başkan seçilen Sayın Serdar Adalı'yı tebrik ediyorum. Ben dün Beşiktaşlı olmadım ki bugün bırakayım... Beşiktaşımıza canıgönülden desteğe devam edeceğimin bilinmesini isterim."

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Kaynak: Haber Merkezi

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