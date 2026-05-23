Hull City Premier Lig’e Yükseldi

İngiltere Championship play-off finalinde Wembley Stadyumu’nda Hull City ile Middlesbrough karşı karşıya geldi.

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, büyük çekişmeye sahne olan mücadeleyi 90+5'te McBurnie'nin golüyle 1-0 kazanarak Premier Lig’e yükselen son takım oldu. Bu sonuçla Hull City, 9 yıl aradan sonra yeniden İngiltere’nin en üst ligine döndü.

Championship’te sezonu ilk iki sırada bitiren Coventry City ve Ipswich Town da doğrudan yükselmişti.

