Hollanda - Türkiye Maçının Hakemi Açıklandı

Avusturya’yı 2-1 yenerek çeyrek finale çıkan Türkiye, Hollanda ile karşılaşacak. Maçın hakemi belli oldu.

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Hollanda - Türkiye Maçının Hakemi Açıklandı

Türkiye, EURO 2024 son 16 turunda aldığı 2-1'lik Avusturya galibiyetinin ardından çeyrek finalde karşılaşacağı Hollanda maçına hazırlanıyor.

6 Temmuz'da TSİ ile 22:00'da başlayacak mücadelenin hakemi Fransa Futbol Federasyonu'nda Clement Turpin oldu.

Clement Turpin'in yardımcılıklarını Nicolas Danos ve Benjamin Pages yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Felix Zwayer olurken, mücadelenin VAR koltuğunda ise Jerome Brisard oturacak.

Kaynak: Gerçek Gündem

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