Hollanda, Polonya'yı son dakikalarda Weghorst'un golüyle devirdi
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu'nun ilk maçında Hollanda, Polonya'yı 2-1 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu ilk hafta maçında Hollanda ile Polonya Hamburg'daki Volkspark Stadyumunda karşı karşıya geldi.
Geriden gelen Hollanda, Polonya'yı heyecan dolu bir mücadelenin ardından 2-1 mağlup etti.
Eski Beşiktaşlı Wout Weghorst'un sahneye çıktığı son dakikalarda kazanılan galibiyet Hollanda'ya turnuvada avantaj getirdi.
Kaynak: AA