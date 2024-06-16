Hollanda, Polonya'yı son dakikalarda Weghorst'un golüyle devirdi

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu'nun ilk maçında Hollanda, Polonya'yı 2-1 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.

Hollanda, Polonya'yı son dakikalarda Weghorst'un golüyle devirdi

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu ilk hafta maçında Hollanda ile Polonya Hamburg'daki Volkspark Stadyumunda karşı karşıya geldi.

Geriden gelen Hollanda, Polonya'yı heyecan dolu bir mücadelenin ardından 2-1 mağlup etti.

Eski Beşiktaşlı Wout Weghorst'un sahneye çıktığı son dakikalarda kazanılan galibiyet Hollanda'ya turnuvada avantaj getirdi.

Kaynak: AA

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