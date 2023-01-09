Heyecan kaldığı yerden: Süper Lig’de gol krallığı yarışı kızıştı!

DİAGNE, 10 GOLE ULAŞTI

Lig’in 18. haftasında Fatih Karagümrük, konuk ettiği Konyaspor ile 3-3 berabere kaldı. Kırmızı-siyahlılarda Diagne, Konyaspor karşısında takımının ikinci golünü kaydederken, bu sezon ligdeki gol sayısını da 10’a çıkardı.