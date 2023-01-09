Heyecan kaldığı yerden: Süper Lig’de gol krallığı yarışı kızıştı!
Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında oynanan maçlar sonrası gol krallığı yarışı da kızıştı. Gol krallığı yarışında 13 golü bulunan Fenerbahçeli Enner Valencia, Süper Lig’in 18. haftası bugün oynanacak maçlarla geride kalırken gol krallığı yarışında lider.
Spor Toto Süper Lig'de gol krallığı yarışı sürüyor.
DİAGNE, 10 GOLE ULAŞTI
Lig’in 18. haftasında Fatih Karagümrük, konuk ettiği Konyaspor ile 3-3 berabere kaldı. Kırmızı-siyahlılarda Diagne, Konyaspor karşısında takımının ikinci golünü kaydederken, bu sezon ligdeki gol sayısını da 10’a çıkardı.
ENNER VALENCİA GOL KRALLIĞINDA LİDER
Senegalli futbolcu, gol krallığı yarışında 13 golü bulunan Fenerbahçeli Enner Valencia’nın ardından Antalyaspor’un ABD’li yıldız oyuncusu Haji Wright ile birlikte 10 golle ikinci sırada yer alıyor.
GOL KRALLIĞI YARIŞINDA DİAGNE CEZALI
Mbaye Diagne, Konyaspor maçının 49. dakikasında gördüğü sarı kart ile Fatih Karagümrük’ün, Süper Lig’in 19. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı Haliç derbisinde forma giyemeyecek.