Herkes Yanıldı! Fenerbahçe'de Flaş Skriniar Gelişmesi
Fenerbahçe'de şampiyonluk yarışında havlu atılırken, gelecek sezonun kadrosunu planlamalarına başlandı. Geleceği merak edilen Milan Skriniar ile ilgili dikkat çeken bir karar alındı.
Kaynak: Haber Merkezi
Süper Lig’de lider Galatasaray’ın 8 puan gerisinde yer alan ve şampiyonluk şansını büyük ölçüde kaybeden Fenerbahçe’de yeni sezon planlamalarına başlandı. Kadroda kalacak ve gidecek isimler belli olurken, kadroya katılmasıyla taraftarın sevgilisi olan isimle ilgili de dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Süper Lig devi Fenerbahçe’de takıma devre arasında katılan ve performansıyla beklentileri aşan Milan Skriniar’ın takımda kalıp kalmayacağı merak ediliyordu. Skriniar’ın takımda kalması için çaba sarf eden yönetimin bu düşünceden geri adım attığı belirtildi.
Bonservisi PSG’nin elinde olan Milan Skriniar’ın tapusunu alma düşüncesi başlarda ağır basarken, Fenerbahçe yönetiminin Skriniar’da vazgeçtiği kaydedildi.
Yıldız oyuncunun 12 milyon Euro’luk maaşı yönetimin gözünü korkuturken, Skriniar’ın yüksek maaşının ödenmeyeceği ve miktarın yeni transfer edilecek forvet oyuncusu için kullanılacağı kaydedildi.
Fenerbahçe ile 20 maça çıkan yıldız oyuncu, bu karşılaşmalarda 3 gol atarken 2 de asist yapmıştı.