Herkes Yanıldı! Fenerbahçe'de Flaş Skriniar Gelişmesi

Süper Lig’de lider Galatasaray’ın 8 puan gerisinde yer alan ve şampiyonluk şansını büyük ölçüde kaybeden Fenerbahçe’de yeni sezon planlamalarına başlandı. Kadroda kalacak ve gidecek isimler belli olurken, kadroya katılmasıyla taraftarın sevgilisi olan isimle ilgili de dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.