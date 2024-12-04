Herkes Talisca Beklerken... Fener Ters Köşe Yapıyor

Fenerbahçe’nin devre arasında takımı güçlendirmek üzere transfer çalışmaları sürerken, e ön plana çıkan isim Anderson Talisca oldu. Ancak, Moutrinho’nun Talisca’dan önce savunmaya takviye istediği iddia edildi.

Son dönemde Fenerbahçe ile adı güçlü bir şekilde Al Nassr forması giyen Talisca’nın adı dillendirilirken yeni bir iddia geldi. Savunma ikilisini de bir türlü oturtamayan Fenerbahçe’de teknik direktör Mourinho’nun savunmaya öncelik verilmesini istediği belirtildi.