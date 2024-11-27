Hepsi Fırtınalar Estiriyor! İşte Bu İllerde Yeşil Sahaların Serveti Yatıyor...

Futbol izlerken sadece takımıyla değil oyuncularıyla da özel bir bağ kuran taraftarlar, futbolcular kadar geldikleri memleketleri de bağırlarına basıyor. Peki golleriyle, çalımlarıyla yeşil sahada fırtınalar estiren futbolcular hangi illeri meşhur etti?

Transfermarkt, en değerli futbolcularını çıkaran illeri sıraladı. Arda Güler’den Barış Alper’e, Yusuf Yazıcı’dan Merih Demiral’a işte futbolun unutulmaz isimlerinin şehirleri…