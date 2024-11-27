Hepsi Fırtınalar Estiriyor! İşte Bu İllerde Yeşil Sahaların Serveti Yatıyor...

Barış Alper Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Merih Demiral, Arda Güler… Futbolun fırtına estiren isimlerini yetiştiren iller belli oldu. İşte futbolda tarih yazdıran 15 ismin geldiği o şehirler…

Kaynak: Sabah

Hepsi Fırtınalar Estiriyor! İşte Bu İllerde Yeşil Sahaların Serveti Yatıyor... - Resim: 1

Futbol izlerken sadece takımıyla değil oyuncularıyla da özel bir bağ kuran taraftarlar, futbolcular kadar geldikleri memleketleri de bağırlarına basıyor. Peki golleriyle, çalımlarıyla yeşil sahada fırtınalar estiren futbolcular hangi illeri meşhur etti?

Transfermarkt, en değerli futbolcularını çıkaran illeri sıraladı. Arda Güler’den Barış Alper’e, Yusuf Yazıcı’dan Merih Demiral’a işte futbolun unutulmaz isimlerinin şehirleri…

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Hepsi Fırtınalar Estiriyor! İşte Bu İllerde Yeşil Sahaların Serveti Yatıyor... - Resim: 2

15- Sakarya: Toplam piyasa değeri 6.9 milyon euro

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Hepsi Fırtınalar Estiriyor! İşte Bu İllerde Yeşil Sahaların Serveti Yatıyor... - Resim: 3

14- Muğla: Toplam piyasa değeri 7.5 milyon euro

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Hepsi Fırtınalar Estiriyor! İşte Bu İllerde Yeşil Sahaların Serveti Yatıyor... - Resim: 4

13- Samsun: Toplam piyasa değeri 8.4 milyon euro

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Hepsi Fırtınalar Estiriyor! İşte Bu İllerde Yeşil Sahaların Serveti Yatıyor... - Resim: 5

12- Çorum: Toplam piyasa değeri 10.5 milyon euro

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Hepsi Fırtınalar Estiriyor! İşte Bu İllerde Yeşil Sahaların Serveti Yatıyor... - Resim: 6

11- Konya: Toplam piyasa değeri 11.4 milyon euro

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Hepsi Fırtınalar Estiriyor! İşte Bu İllerde Yeşil Sahaların Serveti Yatıyor... - Resim: 7

10- Antalya: Toplam piyasa değeri 12.9 milyon euro

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Hepsi Fırtınalar Estiriyor! İşte Bu İllerde Yeşil Sahaların Serveti Yatıyor... - Resim: 8

9- Kayseri: Toplam piyasa değeri 14.7 milyon euro

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Hepsi Fırtınalar Estiriyor! İşte Bu İllerde Yeşil Sahaların Serveti Yatıyor... - Resim: 9

8- Rize: Toplam piyasa değeri 15.2 milyon euro

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Hepsi Fırtınalar Estiriyor! İşte Bu İllerde Yeşil Sahaların Serveti Yatıyor... - Resim: 10

7- Balıkesir: Toplam piyasa değeri 22.9 milyon euro

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Hepsi Fırtınalar Estiriyor! İşte Bu İllerde Yeşil Sahaların Serveti Yatıyor... - Resim: 11

6- Trabzon: Toplam piyasa değeri 38.3 milyon euro

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Hepsi Fırtınalar Estiriyor! İşte Bu İllerde Yeşil Sahaların Serveti Yatıyor... - Resim: 12

5- Ankara: Toplam piyasa değeri 43.8 milyon euro

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Hepsi Fırtınalar Estiriyor! İşte Bu İllerde Yeşil Sahaların Serveti Yatıyor... - Resim: 13

4- Kocaeli: Toplam piyasa değeri 46.1 milyon euro

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Hepsi Fırtınalar Estiriyor! İşte Bu İllerde Yeşil Sahaların Serveti Yatıyor... - Resim: 14

3- İzmir: Toplam piyasa değeri 47.7 milyon euro

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Hepsi Fırtınalar Estiriyor! İşte Bu İllerde Yeşil Sahaların Serveti Yatıyor... - Resim: 15

2- Bursa: Toplam piyasa değeri 64.6 milyon euro

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Hepsi Fırtınalar Estiriyor! İşte Bu İllerde Yeşil Sahaların Serveti Yatıyor... - Resim: 16

1- İstanbul: Toplam piyasa değeri 89.4 milyon euro

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