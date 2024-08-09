Hatice Akbaş’tan Boksta Gümüş Madalya
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boksta 54 kilo final müsabakasına çıkan Hatice Akbaş, Çinli Yuan Chang'e yenilerek gümüş madalya aldı.
Fenerbahçeli milli boksör Hatice Akbaş, Paris Olimpiyat Oyunları kadınlar 54 kilo final mücadelesinde Çinli rakibi Yuan Chang ile karşı karşıya geldi. Rakibine mağlup olan Akbaş, ilk kez katıldığı olimpiyatları gümüş madalya ile tamamladı. 23 yaşındaki boksör son 32 turunda Büyük Britanyalı Charley Davison’u 3-2, son 16 turunda Avustralyalı Tiana Echegaray’ı ve çeyrek finalde Moğol Enkhjargal Munguntsetseg’i 5-0 yenerek yarı finale yükselmiş, yarı finalde de Güney Koreli Aeji Im’i 3-2 ile geçerek adını finale yazdırmıştı. İlk kez katıldığı olimpiyatlarda gümüş madalya kazanan Akbaş, Türkiye'ye de 5. madalyasını getirdi.
Kaynak: Ajanslar
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