Hatayspor, Sivasspor Maçına Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig takımlarından Hatayspor, ligin 9. haftasında deplasmanda Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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Hatayspor, Sivasspor Maçına Hazırlanıyor

Hatayspor, milli maçlar için verilen arada çalışmalarına devam ediyor. Erdemli Atış Poligonu’nda, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan ve 1 saat 45 dakika süren antrenmanda, dar alan turnuvası ve 5’e 2 top kapma çalışması yapıldı. Hatayspor, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla günün ikinci çalışmasını tamamlayacak.

Kaynak: İHA

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