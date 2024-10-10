Hatayspor, Sivasspor Maçına Hazırlanıyor

Hatayspor, milli maçlar için verilen arada çalışmalarına devam ediyor. Erdemli Atış Poligonu’nda, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan ve 1 saat 45 dakika süren antrenmanda, dar alan turnuvası ve 5’e 2 top kapma çalışması yapıldı. Hatayspor, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla günün ikinci çalışmasını tamamlayacak.

Kaynak: İHA