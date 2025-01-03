Hatayspor Maçı Öncesi Fenerbahçe'ye Büyük Şok

Hatayspor maçı öncesi Fenerbahçe'nin milli futbolcuları İsmail Yüksek ve Samet Akaydın'dan kötü haber geldi. Sarı lacivertli kulüp, oyuncularının sakatlandığını açıkladı.

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Hatayspor Maçı Öncesi Fenerbahçe'ye Büyük Şok

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 5 Ocak Pazar günü Atakaş Hatayspor'u konuk edecek Fenerbahçe’de dün yapılan antrenmanda sakatlık yaşayan milli futbolcularla ilgili açıklama kulüpten açıklama geldi.

Hatayspor Maçı Öncesi Fenerbahçe'ye Büyük Şok - Resim : 1

İsmail Yüksek’in sağlık durumuna ilişkin sarı-lacivertli kulüp, “Profesyonel Futbol A Takımımızda dün gerçekleştirilen antrenmanda sakatlık problemi yaşayan futbolcumuz İsmail Yüksek’in MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Sağ arka adalede kısmi yırtık teşhisi konulan oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır” ifadelerini kullandı.

Bir diğer milli yıldız Samet Akaydın'ın da arka adalesinde kısmi zorlanma olduğu tespit edildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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