Hatayspor, Kendi Evinde Kayserispor’a Boyun Eğdi

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda ağırladığı Kayserispor'a 1-0 yenildi.

Hatayspor, Kendi Evinde Kayserispor’a Boyun Eğdi

Hakemler: Zorbay Küçük, Samet Çiçek, Özcan Sultanoğlu

Hatayspor: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı (Fernandes dk. 63), Kilama, Calvo, Cemali Sertel, Diack (Okoronkwo dk. 86), Görkem Sağlam, Rui Pedro (Abdülkadir Parmak dk. 74), Rivas, Strandberg (Bamgboye dk. 74), Aboubakar

Yedekler: Bekaj, Recep Burak Yılmaz, Selimcan Temel, Cengiz Demir, Oğuzhan Matur, Boutobba

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Attamah, Jeanvier, Carole, Hasan Ali Kaldırım, Kartal Kayra Yılmaz (Ackah dk. 87), Baran Gezek (Ali Karimi dk. 72), Bourabia (Bahoken dk. 72), Cardoso (Kolovetsios dk. 87), Nazon (Mane dk. 62)

Yedekler: Onurcan Piri, Mehmet Eray Özbek, Ramazan Civelek, Arif Kocaman, Nurettin Korkmaz

Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu

Gol: Kartal Kayra Yılmaz (dk. 77) (Kayserispor)

Sarı kart: Bahoken (Kayserispor)

Hatayspor, Kendi Evinde Kayserispor’a Boyun Eğdi - Resim : 1

Kaynak: İHA

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