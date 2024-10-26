Hatayspor, Kendi Evinde Kayserispor’a Boyun Eğdi
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda ağırladığı Kayserispor'a 1-0 yenildi.
Hakemler: Zorbay Küçük, Samet Çiçek, Özcan Sultanoğlu
Hatayspor: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı (Fernandes dk. 63), Kilama, Calvo, Cemali Sertel, Diack (Okoronkwo dk. 86), Görkem Sağlam, Rui Pedro (Abdülkadir Parmak dk. 74), Rivas, Strandberg (Bamgboye dk. 74), Aboubakar
Yedekler: Bekaj, Recep Burak Yılmaz, Selimcan Temel, Cengiz Demir, Oğuzhan Matur, Boutobba
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Attamah, Jeanvier, Carole, Hasan Ali Kaldırım, Kartal Kayra Yılmaz (Ackah dk. 87), Baran Gezek (Ali Karimi dk. 72), Bourabia (Bahoken dk. 72), Cardoso (Kolovetsios dk. 87), Nazon (Mane dk. 62)
Yedekler: Onurcan Piri, Mehmet Eray Özbek, Ramazan Civelek, Arif Kocaman, Nurettin Korkmaz
Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu
Gol: Kartal Kayra Yılmaz (dk. 77) (Kayserispor)
Sarı kart: Bahoken (Kayserispor)
Kaynak: İHA