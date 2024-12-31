Hatayspor Fenerbahçe Deplasmanına Hazırlanıyor
Süper Lig'de Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak olan Hatayspor, hazırlıklarını sürdürdü. Hazırlıklar yarın devam edecek.
Hatayspor, Süper Lig'in 18'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Süper Lig’in 18’inci haftasında 5 Ocak Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe’ye konuk olacak Hatayspor, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Erdemli Atış Poligonu’nda sportif direktör Yılmaz Bal yönetiminde yapılan antrenman 1 saat 45 dakika sürdü. MAS koşusu, dar alan çalışması yapan bordo-beyazlı ekip, taktik çalışmayla antrenmanı tamamladı.
Hatayspor, hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.
Kaynak: DHA