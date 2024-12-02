Hatayspor - Beşiktaş İlk 11'ler Belli Oldu
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, Hatayspor ile deplasmanda karşılaşıyor. Maçın ilk 11'leri belli oldu.
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Atakaş Hatayspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Süper Lig'de çıktığı son 4 maçta hanesine bir puan yazdırabilen Beşiktaş, kötü gidişatına Hatayspor karşısında son vermeyi hedefliyor. Siyah-beyazlı ekip, Atakaş Hatayspor karşısında sahaya Serdar Topraktepe yönetiminde çıkıyor.
İLK 11'LER
Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Calvo, Cemali, Görkem, Diack, Rivas, Rui Pedro, Joelson Fernandes, Aboubakar.
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Tayyip Talha, Emirhan, Masuaku, Salih, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Rashica, Semih Kılıçsoy, Immobile.
Son Güncelleme: