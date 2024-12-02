Hatayspor - Beşiktaş İlk 11'ler Belli Oldu

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, Hatayspor ile deplasmanda karşılaşıyor. Maçın ilk 11'leri belli oldu.

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Hatayspor - Beşiktaş İlk 11'ler Belli Oldu

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Atakaş Hatayspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Süper Lig'de çıktığı son 4 maçta hanesine bir puan yazdırabilen Beşiktaş, kötü gidişatına Hatayspor karşısında son vermeyi hedefliyor. Siyah-beyazlı ekip, Atakaş Hatayspor karşısında sahaya Serdar Topraktepe yönetiminde çıkıyor.

İLK 11'LER

Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Calvo, Cemali, Görkem, Diack, Rivas, Rui Pedro, Joelson Fernandes, Aboubakar.

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Tayyip Talha, Emirhan, Masuaku, Salih, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Rashica, Semih Kılıçsoy, Immobile.

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