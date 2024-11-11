Hastaneye Kaldırılan Ergin Ataman'ın Sağlık Durumu Nasıl?

Panathinaikos'un Peristeri'yi yendiği karşılaşmanın ardından hastaneye kaldırılan Ergin Ataman, sağlık durumuna ilişkin bilgilendirmede bulundu. Ataman, "Yapılan kan testi ve tomografi işlemleri sonucunda 'influenza virüs' teşhisi koyuldu ve ciddi bir sorun olmadığı belirtildi" dedi.

Hastaneye Kaldırılan Ergin Ataman'ın Sağlık Durumu Nasıl?

Panathinaikos'un Peristeri'yi 104-68’lük skorla mağlup ettiği karşılaşmanın bitiminde hastaneye kaldırılan Ergin Ataman’ın sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi.

Hastaneye Kaldırılan Ergin Ataman'ın Sağlık Durumu Nasıl? - Resim : 1

Sosyal medyadan açıklamalarda bulunan Ergin Ataman, ‘geçmiş olsun’ dileklerine teşekkür etti. Ataman açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"3 gündür süren şiddetli öksürük ve halsizlik nedeni ile dün akşam oynadığımız lig maçından hemen sonra, basın toplantısına katılmadan, kulüp doktorumuzun yönlendirmesiyle hastaneye götürüldüm. Yapılan kan testi ve tomografi işlemleri sonucunda 'influenza virüs' teşhisi koyuldu ve ciddi bir sorun olmadığı belirtildi. Evde hızlı tedavi süreci başladı ve yarın akşam Euroleague'de Maccabi Tel Aviv ile oynayacağımız maçta takımımın başında, sahada olacağım. Basında ve sosyal medyada çıkan haberler yüzünden bir endişe oluştuğunu gördüm, gayet iyiyim. Tüm iyi dilekleriniz için teşekkür ederim."

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