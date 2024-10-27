Beşiktaş'ta Olaylı Kongre: Hasan Arat, Ahmet Nur Çebi'yi Hedef Aldı

Beşiktaş'ın Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, gergin başladı.

Eski başkan Ahmet Nur Çebi'nin kongreye girdiği anlarda protesto ve alkışlar sonrası salonda kavga çıktı.

Yaşanan gerginliğin ardından başkan Hasan Arat kürsüye çıkan bir konuşma gerçekleştirdi.

Arat konuşmasında Çebi'yi hedef alarak "Kimse buraya gelip meydan okuyamaz. Beşiktaş ağır taştır altında kalırsınız" dedi.

Beşiktaş Kulübünün 2024 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, ICC İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nda yapılıyor.

Siyah-beyazlıların başkanı Hasan Arat genel kurulda açıklamalarda bulundu.

“KİMSE BURAYA GELİP MEYDAN OKUYAMAZ”

Hasan Arat'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Unutmayın, bize tüzüğümüz gereği yapılması gereken devir teslim yapılmadı. Görevi bırakıyorsanız devir teslim yapacaksınız. Kongrelere de böyle kalabalık, korumalarla gelmeyecektiniz. Ben 'Beşiktaş Başkanı'na kimse parmak sallayamaz' dedim. Kimse buraya gelip meydan okuyamaz. Beşiktaş ağır taştır altında kalırsınız."

"Beşiktaş'ı tanımayanlar, Beşiktaş'ı bilmeyenler Beşiktaş'ın defterinde ne yazdığını göremez. Biz Beşiktaş'ı Beşiktaş yapan şifreleri aldıktan sonra Beşiktaş'ın ufkunu güzelliklere açmaya devam edeceğiz."

"Yönetimde keyfilik, tek imza uygulaması ve denetimden kaçınma dönemi sona ermiştir. Daha şeffaf ve güçlü bir kurumsal yapı kurulmuştur. Tüzük değişikliğine onay veren Beşiktaşlıları tarih her zaman hatırlayacaktır."

“YÖNETİMDE KEYFİLİK DÖNEMİ SONA ERMİŞTİR”

"Beşiktaş'ı tanımayanlar, Beşiktaş'ı bilmeyenler Beşiktaş'ın defterinde ne yazdığını göremez. Biz Beşiktaş'ı Beşiktaş yapan şifreleri aldıktan sonra Beşiktaş'ın ufkunu güzelliklere açmaya devam edeceğiz."

"Yönetimde keyfilik, tek imza uygulaması ve denetimden kaçınma dönemi sona ermiştir. Daha şeffaf ve güçlü bir kurumsal yapı kurulmuştur. Tüzük değişikliğine onay veren Beşiktaşlıları tarih her zaman hatırlayacaktır."

Kaynak: Gerçek Gündem