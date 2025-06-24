Hande Baladın'dan Yıkan Haber

Filenin Sultanları, Hande Baladın'dan gelen sakatlık haberiyle yıkıldı. Yıldız isim için sağlık ekipleri seferber oldu.

Hande Baladın'dan Yıkan Haber
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A Milli Kadın Voleybol Takımı 2025 Voleybol Milletler Ligi’nde 8’de 7 yaparak başarılı ilerleyişini sürdürürken, şoke eden bir haber geldi.

Hollanda’da düzenlenecek 3. Hafta maçlarına hazırlıklar sürerken, Hande Baladın’dan gelen haber canları sıktı.

Milli takımın en önemli oyuncuları arasında yer alan Hande Baladın’ın adalesinde yırtık tespit edildiği bildirildi.

Hande’nin Hollanda’da oynanacak karşılaşmalara yetişmesi için sağlık ekipleri seferber edildi.

A Milli Takım’ın 3. Hafta programı ise şöyle:

9 Temmuz Çarşamba:
21.30 Hollanda-Türkiye

11 Temmuz Cuma:
21.30 Çekya-Türkiye

12 Temmuz Cumartesi:
20.00 Türkiye-İtalya

13 Temmuz Pazar:
21.00 Sırbistan-Türkiye

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Kaynak: Haber Merkezi

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Hande Baladın Filenin Sultanları
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