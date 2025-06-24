Hande Baladın'dan Yıkan Haber
Filenin Sultanları, Hande Baladın'dan gelen sakatlık haberiyle yıkıldı. Yıldız isim için sağlık ekipleri seferber oldu.
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A Milli Kadın Voleybol Takımı 2025 Voleybol Milletler Ligi’nde 8’de 7 yaparak başarılı ilerleyişini sürdürürken, şoke eden bir haber geldi.
Hollanda’da düzenlenecek 3. Hafta maçlarına hazırlıklar sürerken, Hande Baladın’dan gelen haber canları sıktı.
Milli takımın en önemli oyuncuları arasında yer alan Hande Baladın’ın adalesinde yırtık tespit edildiği bildirildi.
Hande’nin Hollanda’da oynanacak karşılaşmalara yetişmesi için sağlık ekipleri seferber edildi.
A Milli Takım’ın 3. Hafta programı ise şöyle:
9 Temmuz Çarşamba:
21.30 Hollanda-Türkiye
11 Temmuz Cuma:
21.30 Çekya-Türkiye
12 Temmuz Cumartesi:
20.00 Türkiye-İtalya
13 Temmuz Pazar:
21.00 Sırbistan-Türkiye
Kaynak: Haber Merkezi