Hamilton'un Gazze İsyanı: 'Artık Sessiz Kalamayız'

Gazze'de insanlık dramı sürerken, İsrail'in son saldırılarında yaşanan çocuk ölümleri Hamilton'u isyan ettirdi. Hamilton, "Artık sessiz kalamayız” dedi.

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Hamilton'un Gazze İsyanı: 'Artık Sessiz Kalamayız'
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İsrail’in Gazze Şeridi’ne insanlık dışı saldırıları sürerken, açlık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 100’ü aştı. Dünyaca ünlü Formula 1 yıldızı Lewis Hamilton, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda çocuk ölümlerine isyan etti.

Gazze'de temmuz ayının ilk haftasında 100'den fazla çocuğun İsrail'in yoğun saldırıları nedeniyle hayatını kaybettiğini ve ay başından beri çocuk ölümlerinin devam ettiğini belirten UNICEF'in acil ateşkes çağrısında da bulunduğu paylaşımını alıntılayan Hamilton, "Artık sessiz kalamayız” dedi.

İsrail'in saldırıları ile birlikte Gazze Şeridi'ndeki abluka nedeniyle başta çocuklar olmak üzere açlık nedeniyle de ölümler artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı ve halen devam ettirdiği Gazze saldırıları boyunca açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 83'ü çocuk 122'ye ulaştığını duyurmuştu.

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Kaynak: AA

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