Hami Mandıralı'nın Yeni Adresi Belli Oldu

Trabzonspor efsanesi Hami Mandıralı'nın, genç takımlar koordinatörlüğü yapacağı belirtildi.

Hami Mandıralı'nın Yeni Adresi Belli Oldu

Trabzonspor'un efsane futbolcusu, teknik direktör Hami Mandıralı'nın yeni adresi belli oldu.

Mandıralı'nın Türkiye Futbol Federasyonu'nda göreve başlayacağı öğrenildi.

Milli Takım'da genç takımlar koordinatörlüğünü yapacağı belirtilen Hami Mandıralı'nın pazartesi günü imza attıktan sonra resmen açıklanacağı ifade edildi.

Mandıralı, A Milli Takım dışındaki milli takımların koordinesini yapacak ve tek yetkili olacak.

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