Hakkarigücü'nün Genç Oyuncusu Zeynep Büyülüyor

Hakkarigücü'nün genç oyuncusu Zeynep Çınar performansıyla izleyenleri büyülüyor.

Hakkarigücü'nün Genç Oyuncusu Zeynep Büyülüyor

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Hakkarigücü'nde top koşturan 12. sınıf öğrencisi Zeynep Çınar (17), yeteneğiyle gelecek vadediyor.

Ailesiyle yaşadığı Van'da, sokakta futbol oynayan çocuklara özenerek bu branşa yönelen Çınar, 7. sınıftayken okulun futsal takımına girdi.

Kendisini geliştirerek Vangücü Kadın Futbol Takımı'na katılan Çınar, Hakkarigücü altyapısıyla yaptıkları hazırlık maçında gösterdiği performansla teknik heyetin dikkati çekti.

Kulüp yöneticileri tarafından 3 yıl önce Hakkarigücü altyapısına kazandırılan Çınar, gösterdiği gelişimle geçen yıl A kadroya alınarak takımın en genç oyuncusu oldu.

Arkadaşlarının "Zeyno" diye hitap ettiği sol kanat oyuncusu Çınar, geçen sezon 13. haftada Hakkarigücü'nün Amed Sportif Faaliyetler'i konuk ettiği maçta süre alarak Süper Lig'de ilk kez forma giyme heyecanı yaşadı.

Futbol tutkusundan hiç vazgeçmeyen Çınar, önce milli takım forması giymeyi, ilerleyen yıllarda da Avrupa'da top koşturmayı hedefliyor.

Kaynak: AA

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