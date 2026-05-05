Hakan Safi, Fenerbahçe Başkanlığına Aday Oldu

Hakan Safi, Fenerbahçe Kulübünün seçimli olağanüstü genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu duyurdu.

Eski Fenerbahçeli yönetici Hakan Safi, sarı-lacivertli kulübün seçimli olağanüstü genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu duyurdu.

Safi, yaptığı yazılı açıklamada, "Çocukluğumdan beri sevdalısı, 1999 yılından bu yana ise kongre üyesi olarak büyük bir gururla parçası olduğum bu kıymetli camianın hep beraber daha güçlü yarınlara ulaşması adına önemli bir sorumluluk üstlenme kararı almış bulunuyorum. Bu vesileyle seçimli olağanüstü kongremizde Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'na şartsız ve koşulsuz adaylığımı resmi olarak sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

