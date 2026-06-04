Hakan Safi Bombayı Patlattı: Merih Demiral ile Anlaştığını Duyurdu

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, millî stoper Merih Demiral ile anlaşma sağladığını açıkladı.

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Hakan Safi Bombayı Patlattı: Merih Demiral ile Anlaştığını Duyurdu
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Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Sporting CP santrforu Luis Suarez'den sonra bugün bir yeni transfer daha açıkladı.

İzmir'de kongre üyelerine konuşan Safi, ekrana Merih ile kendisinin görüntüsünü verdi ve millî futbolcu ile anlaştığını duyurdu. Safi, başkan seçilmesi halinde Al-Ahli ile bonservis için Fenerbahçe adına resmî görüşmelere başlayacak.

HAKAN SAFİ BOMBAYI PATLATTI

Hakan Safi, İzmir'de yaptığı konuşmada Merih Demiral ile anlaşmasını "Hoş geldin Merih Demiral. Cesur adam, yürekli adam. Yapacaklarımı anlattığım zaman 'Büyük başkanım, senin için her yere gelirim' dedi. Kendisine hoş geldin diyorum." ifadeleriyle duyurdu.

2029 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Merih Demiral, geçtiğimiz sezon Suudi Pro Lig kulübü Al-Ahli ile tüm kulvarlarda 32 maça çıktı. Millî futbolcu, söz konusu 32 karşılaşmada savunmada önemli rol oynarken ayrıca 2 gol atıp 1 asist yaptı. Tecrübeli stoperin, Al-Ahli ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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Merih Demiral Fenerbahçe
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