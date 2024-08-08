Hakan Reçber ve Hatice Kübra İlgün Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na Veda Etti
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli taekwondocu Hakan Reçber, erkekler 68 kilo repesaj karşılaşmasında Brezilya'dan Edival Pontes'e 2-1 mağlup olarak oyunlara veda etti. Tekvando kadınlar 57 kiloda mücadele eden milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün de Paris 2024 macerasına veda etti.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda tekvando erkekler 68 kiloda repesaj müsabakaları gerçekleştirildi. Grand Palais'ta yapılan karşılaşmalarda milli tekvandocu Hakan Reçber, Brezilyalı Edival Pontes'le karşı karşıya geldi.
İlk raunt Brezilyalı sporcunun 8-7'lik üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci raunt 3-3'lük eşitlikle sona ererken, son sayıyı alan Hakan Reçber, raundlarda durumu 1-1'e getirdi. Üçüncü raundu 7-1 kazanan Edival Pontes, skoru da 2-1 yaparak galip gelen taraf oldu.
Bu sonuçla Hakan Reçber, Paris 2024’e veda etti.
HATİCE KÜBRA İLGÜN, REPESAJ MÜCADELESİNİ KAYBETTİ
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda tekvando kadınlar 57 kiloda müsabakalar gerçekleştirildi. Grand Palais'ta yapılan karşılaşmalarda milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, repesaj müsabakasında Kanadalı Skylar Park'la karşı karşıya geldi.
Kanadalı sporcu ilk raundu 6-4, ikinci raundu da 3-2 kazanarak müsabakadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Hatice Kübra İlgün'ün Paris 2024 macerası tamamlandı.
Kaynak: Ajanslar