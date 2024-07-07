Hakan Çalhanoğlu'ndan Mağlubiyet Sonrası İlk Paylaşım! 'Ne Kadar Çabalasak da Hayallerimiz Son Buldu'

A Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Hollanda karşısındaki mağlubiyet sonrası açıklamada bulundu. Çalhanoğlu, "Aynı hedefi gerçekleştirmek için bir araya geldiğimizde ne kadar güzel olduğumuzu hatırlamak da çok önemliydi. Ülke olarak bunu başardığımızı düşünüyorum. Bu turnuva ileride bizim için bir dönüm noktası olarak hatırlanabilir" dedi.

Kendilerine destek veren taraftarlara teşekkür eden Çalhanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

'HAYALLERİMİZ SINIRSIZDI AMA...'

'Hayallerimiz sınırsızdı ama ne kadar çabalamış olsak da maalesef dün bu hayallerimiz son buldu. Çok özlediğimiz duyguları tekrar hissetmek, hissettirmek için de çıkmıştık bu yola. Aynı hedefi gerçekleştirmek için bir araya geldiğimizde ne kadar güzel olduğumuzu hatırlamak da çok önemliydi. Ülke olarak bunu başardığımızı düşünüyorum. Bu turnuva ileride bizim için bir dönüm noktası olarak hatırlanabilir. Şimdi tek yapmamız gereken hep beraber çalışmaya devam etmek ve Türk futbolunun hak ettiği yerlerde devamlı var olmasını sağlamak.

'NE MUTLU TÜRK'ÜM DİYENE'

Bu turnuvada emeği geçen hocalarımıza, tüm ekibe, takım arkadaşlarıma, Almanya'da ve evlerinde bizi müthiş destekleyen taraftarımıza çok teşekkürler. Biz birlikte çok güzeliz. Ne mutlu Türk'üm diyene.'

MONTELLA'YI ELEŞTİRMİŞTİ

Çalhanoğlu maç sonrası yaptığı açıklamada, oyuncu değişikliğinde geciken teknik direktör Vincenzo Montella'yı eleştirmişti. Çalhanoğlu, 'İkinci yarıya çok iyi başlamadık, geriye çekildik. İkinci golden sonra uzun toplara döndük, keşke geri çekilmeseydik' ifadelerini kullanmıştı.