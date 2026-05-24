Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray İçin Maaş Fedakarlığı

Galatasaray’ın yeniden gündemine aldığı Hakan Çalhanoğlu, maaşında 1.5 milyon euroluk indirime gitmeye hazır. Ancak Galatasaray’ın teklif etmeyi planladığı bonservis bedeliyle Inter’in beklentisi arasında büyük fark olduğu öğrenildi.

Galatasaray’ın yeniden gündemine aldığı Hakan Çalhanoğlu transferinde önemli bir gelişme yaşandı. TFF’nin yeni sezon için açıkladığı 10+4 yabancı kuralının ardından yerli oyuncu planlamasını hızlandıran sarı-kırmızılılar, milli futbolcuyu bir kez daha radarına aldı.

İtalyan ekibi Inter’de forma giyen Hakan Çalhanoğlu’nun, Galatasaray’a transfer olma isteği doğrultusunda yıllık maaşında 1.5 milyon euroya yakın bir fedakarlık yapmaya hazır olduğu iddia edildi. Oyuncunun bu adımı, transfer ihtimalini yeniden güçlendirdi.

BONSERVİS UÇURUMU

Öte yandan Galatasaray’ın bu transfer için ayırdığı bütçenin 10-12 milyon euro seviyesinde olduğu, Inter’in ise 25 milyon euro civarında bonservis beklentisi bulunduğu belirtiliyor. Taraflar arasındaki bu ciddi farkın görüşmelerin seyrini belirleyeceği ifade ediliyor.

Bu sezon 30 maçta 12 gol ve 7 asistlik performans sergileyen Hakan Çalhanoğlu’nun geleceği, yaz transfer döneminin en çok konuşulan başlıklarından biri olmaya aday görünüyor.

Kaynak: NTV Spor

