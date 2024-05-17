Hakan Çalhanoğlu: Kendi ülkemde kendimi dışlanmış hissediyorum

"KENDİ ÜLKEME GELDİĞİMDE DIŞLANMIŞ GİBİ HİSSEDİYORUM"

"Bizim milletimiz hala kafalarında eski Hakan'ı düşünüyor 10 numara olarak. Artık o pozisyonda değilim. Arkada oyun kuran, oyunu yöneten bir Hakan var ve mücadele eden, ikili mücadeleye giren bir Hakan var. Bunlar bende eskiden yoktu. Aslında beni şu üzüyor: Yurt dışında oynuyorum, burada bana herkes sahip çıkıyor, bir evlatları gibi görüyorlar. Kendi ülkeme geldiğim zaman dışlanmış gibi hissediyorum kendimi.

Bazen okuduğum yorumlarda falan böyle acıyor içim. Kendi milletinden, kendi kanından negatif eleştiri geldiği zaman ister istemez insan üzülüyor. Ben Milli Takım'ı seçtiğim zamanda hiç düşünmeden seçtim. Düşünen oyuncular da var, seçmeyenler de var. Ben her zaman zoru başarmak istedim. Bana 'Almanya'yı seçersen daha büyük transferler yaparsın ve daha büyük kupalar kazanırsın' dediler.

Ben 'Hayır, ben bunu Milli Takım formasıyla yapmak istiyorum, ben zoru başarmak istiyorum' dedim. Bu Türk bayrağı benim için çok kıymetli. Benim ne kadar Türkiye'yi sevdiğimi ve milletime bağlı olduğumu bilmelerini istiyorum. Her zaman soyunma odasında bile Türk şarkılarını açarım. Hiçbir zaman orayı unutmam. Rengimizi hep göstermeye çalışıyorum"