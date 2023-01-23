Haaland'tan Premier Lig’de dördüncü hat-trick!

İngiltere Premier Ligi 20. haftasında Manchester City, Al Etihad Stadyumu’nda Wolverhampton ile karşılaştı. Mücadeleyi 3-0’lık skorla kazanan Manchester’ın mavi tarafı oldu.

City’nin müsabakadaki attığı 3 golde Norveçli yıldız Erling Haaland’tan geldi. Haaland böylece bu sezon Premier Lig’de 4. kez hat-trick yapmayı başardı.

25 GOLE ULAŞTI

22 yaşındaki oyuncu aynı zamanda Premier Lig’de gol krallığı yarışında 25 gole ulaştı. En yakın takipçisi olan Harry Kane’nin ise 15 golü bulunuyor.

Kaynak: İHA