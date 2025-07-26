Gurur Tablosu! 16 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı'ndan Tarihi Şampiyonluk
16 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, EYOF 2025 finalinde Fransa'yı 91-75 mağlup ederek tarih yazdı. Ay-yıldızlı ekip, Türkiye’ye Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali tarihinde basketboldaki ilk altın madalyasını kazandırdı.
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Kuzey Makedonya'da başkent Üsküp'te düzenlenen organizasyonun yarı finalinde Sırbistan'ı 98-82 mağlup eden milli takım, finalde Fransa ile karşılaştı.
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin açıklamasına göre, ilk devreyi 44-33 önde tamamlayan ay-yıldızlılar, sahadan 91-75 galip ayrılarak şampiyon oldu.
İLK ALTIN MADALYA
Türkiye, böylece EYOF tarihinde basketboldaki ilk altın madalyasını kazandı.
Kaynak: Haber Merkezi