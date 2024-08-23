Güreşe Veda Etmişti: Taha Akgül Baba Oldu

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, baba oldu. Akgül, 2024 Paris Olimpiyatlarının ardından güreşi bırakmıştı.

Güreşe Veda Etmişti: Taha Akgül Baba Oldu

Sporcunun bünyesinde yer aldığı ASKİ Spor Kulübünün X hesabından yapılan açıklamada, "Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu sporcumuz Taha Akgül ve Bianka Akgül’ün kızları Emilya Nur, dünyaya gözlerini açtı. ABB ASKİ Spor ailesi olarak Akgül ailesini tebrik eder, evlatları ile mutlu bir ömür dileriz." denildi.

Taha da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bana bu evladı ihsan eden Allah’a hamd eder, minnet ve şükranlarımı takdim ederim..." ifadelerini kullandı. Taha Akgül, 2024 Paris Olimpiyatlarının ardından güreşi bırakmıştı.

Kaynak: AA

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