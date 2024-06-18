Gürcistan-Türkiye maçı için geri sayım başladı: İlk 11 belli oldu
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ilk maçında yeşil sahaya çıkacak ilk 11 belli oldu.
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ilk maçında 18 Haziran 2024 Salı günü saat 19.00'da Almanya'nın Dortmund şehrindeki BVB Dortmund Stadı'nda Gürcistan ile karşılaşacak.
Merakla beklenen karşılaşmada yeşil sahaya çıkacak ilk 11 de belli oldu.
İLK 11 BELLİ OLDU
Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz
Gürcistan: Mamardashvili- Kverkvelia, Kashia, Dvali, Kakabadze, Mekvabishvili, Kochorashvili, Chakvetadze, Tsitaishvili, Kvaratskhelia, Mikautadze