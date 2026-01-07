Guendouzi, Rekor Bonservisle Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Lazio forması giyen Guendouzi’nin transferi için anlaşma sağladı. Fransız orta saha, rekor bonservisle sarı-lacivertlilere imza atmaya hazırlanıyor.

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvayan Fenerbahçe, orta sahaya dünya çapında bir takviye yapmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli ekip, İtalya Serie A temsilcisi Lazio’nun Fransız yıldızı Matteo Guendouzi’nin transferi için anlaşmaya vardı.

KULÜP TARİHİNİN REKORU

NTV Spor'un haberine göre Fenerbahçe’nin bu transfer için Lazio’ya 28 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği, anlaşmada ayrıca 2 milyon euroluk bonus maddesinin yer aldığı öğrenildi. Bu rakam, Guendouzi’yi kulüp tarihinin en pahalı transferi yapacak.

GALATASARAY DERBİSİNE YETİŞEBİLİR

26 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 4,5+1 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor. Yönetim, prosedürlerin tamamlanmasının ardından Guendouzi’yi Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa finaline yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor.

Guendouzi, Rekor Bonservisle Fenerbahçe'de - Resim : 1

Paris Saint-Germain altyapısında yetişen Guendouzi; Lorient, Arsenal, Hertha Berlin, Marsilya ve son olarak Lazio formalarını giydi. Fransız futbolcu, bu sezon Lazio’da çıktığı 16 maçta 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

