Guendouzi, Rekor Bonservisle Fenerbahçe'de

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvayan Fenerbahçe, orta sahaya dünya çapında bir takviye yapmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli ekip, İtalya Serie A temsilcisi Lazio’nun Fransız yıldızı Matteo Guendouzi’nin transferi için anlaşmaya vardı.

KULÜP TARİHİNİN REKORU

NTV Spor'un haberine göre Fenerbahçe’nin bu transfer için Lazio’ya 28 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği, anlaşmada ayrıca 2 milyon euroluk bonus maddesinin yer aldığı öğrenildi. Bu rakam, Guendouzi’yi kulüp tarihinin en pahalı transferi yapacak.

GALATASARAY DERBİSİNE YETİŞEBİLİR

26 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 4,5+1 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor. Yönetim, prosedürlerin tamamlanmasının ardından Guendouzi’yi Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa finaline yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor.

Paris Saint-Germain altyapısında yetişen Guendouzi; Lorient, Arsenal, Hertha Berlin, Marsilya ve son olarak Lazio formalarını giydi. Fransız futbolcu, bu sezon Lazio’da çıktığı 16 maçta 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

