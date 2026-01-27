Guardiola’dan Galatasaray İtirafı

Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, Galatasaray maçı öncesi sarı kırmızılı ekibin kadro kalitesini övdü.

Guardiola’dan Galatasaray İtirafı
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray ile yarın saat 23.00'te karşılaşacak Manchester City’de teknik direktör Pep Guardiola, mücadele öncesi rakibine övgü dolu ama temkinli mesajlar verdi.

Galatasaray’ın kadro kalitesine dikkat çeken Guardiola, "Osimhen üst düzey bir oyuncu. Kanatları çok hızlı. Torreira, Lemina, İlkay gibi tecrübeli isimlerden oluşan bir takımla oynayacağız. Galatasaray, Türkiye’nin en büyük kulüplerinden biri" ifadelerini kullandı.

Kaynak: NTV Spor

