Göztepe'ye Japon Orta Saha

Göztepe, Japon orta saha oyuncusu Kuryu Matsuki'yi kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

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Göztepe'ye Japon Orta Saha

Göztepe, 2003 doğumlu orta saha oyuncusu Kuryu Matsuki'yi kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Daha önce Djalma Silva, Isaac Solet, Nazım Sangare, Koray Günter, Ekrem Kılıçarslan ve Novatus Dismas Miroshi'yi transfer eden sarı-kırmızılılar, şimdi de orta sahaya bir takviye gerçekleştirdi.

İzmir ekibi, son olarak FC Tokyo'da forma giyen ve geçtiğimiz gün bonservisiyle Southampton'a transfer olan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Kuryu Matsuki'yi kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, “2003 doğumlu orta saha oyuncusu Kuryu Matsuki'nin 2024-2025 sezonu sonuna kadar kiralık transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Kuryu Matsuki'ye Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz.” ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan Göztepe'nin önümüzdeki günlerde forvet transferleri de duyurması bekleniyor.

DUYURU VİDEOSUNA YOĞUN İLGİ

Tarihinde ilk kez bir Japon oyuncuyu kadrosuna katan Göztepe, resmi sosyal medya hesaplarından duyurduğu transfer videosuyla futbolseverlerin beğenisini topladı. Kuryu Matsuki'nin FC Tokya'ya vedasını ve gollerini anime video şeklinde yapan sarı-kırmızılılar, daha sonra da bir geçiş efektiyle Japon oyuncunun Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki duruşuyla videoyu sonlandırdı.

Durum böyle olunca Göztepeli taraftarların yanı sıra birçok futbolsever, paylaşımın altını yorumlarla doldurdu.

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Göztepe Süper Lig
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