Göztepe, Trabzonspor Maçına Hazır

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 29. Haftasında Trabzonspor deplasmanına çıkacak olan Göztepe, bugün gerçekleştirdiği antrenmanla maç hazırlıklarını tamamladı.

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Göztepe, Trabzonspor Maçına Hazır

Adnan Süvari Tesisleri'nde Teknik Direktör Stanimir Stoilov idaresinde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısıma ve pas çalışma yapıldı. İkinci bölümde ise maça yönelik olarak taktiksel oyun gerçekleştirilerek antrenman tamamlandı.

İzmir temsilcisi, bugün Trabzon’a uçacak ve maç için kampa girecek.

Kaynak: İHA

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Göztepe Trabzonspor
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