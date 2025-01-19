Göztepe- Onvo Antalyaspor Maçının Kazananı Belli Oldu

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Onvo Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti.

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Göztepe- Onvo Antalyaspor Maçının Kazananı Belli Oldu

Maçın başında, 1. dakikada Juan hızla taşıdığı topu kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda dışarı gönderdi.

2. dakikada hakem Çağdaş Altay'ın telsiz ve kulaklığında yaşanan teknik aksaklık nedeniyle oyun kısa bir süre durdu.

Karşılaşmanın 8. dakikasında Göztepe golü buldu. Nielsen'in pasıyla ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Juan, uzak köşeye gönderdiği şutla ağları havalandırdı. İlk olarak ofsayt gerekçesiyle iptal edilen gol, VAR incelemesinin ardından geçerli sayıldı ve Göztepe 1-0 öne geçti.

27. Dakikada Juan’ın ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Matsuki’nin şutunu, kaleci Kenan Piric güçlükle kornere çeldi.

35 . Dakikada Juan’ın kafa vuruşunda top direkten döndü, kaleci Piric pozisyonu çizgi üzerinde kontrol etti. İlk yarının sonlarında, Göztepe savunmasının hatasıyla topu önünde bulan Gaich, kaleci Lis’i geçemedi. İlk yarı 1-0 Göztepe’nin üstünlüğüyle sona erdi.

Onvo Antalyaspor'da teknik direktör Emre Belözoğlu, bu maçla birlikte takımının başında ilk kez sahaya çıktı.

İkinci yarıda, 60. dakikada Tijanic'in kullandığı kornerde Koray Günter’in kafa vuruşu kaleci Piric'te kaldı. 68. dakikada Djenepo’nun sol kanattan yaptığı ortada top, kale direğinin üstünden auta çıktı. 72. dakikada Koray Günter’in vuruşunda savunmadan dönen topu altıpas içinde önünde bulan Bokele, yakın mesafeden topu dışarı gönderdi.

90+4. dakikada Samudio’nun kafa vuruşunda top, kaleci Lis’in ellerinde kaldı.

Göztepe, zorlu mücadeleyi 1-0 kazanarak üç puanın sahibi oldu.

Kaynak: AA

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