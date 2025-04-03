Görüntüler Gündem Olmuştu: Okan Buruk'un Burnunu Sıkan Mourinho Kaç Maç Ceza Alacak?

Ziraat Türkiye Kupası’nda Galatasaray’a Kadıköy’de 2-1’lik skorla yenilerek elenen Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho’nun maç sonunda Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk’un burnunu sıkması dünyanın gündemine oturdu. Portekizli teknik adamın yaptığı hareketin ardından kırmızı kart gördüğü öğrenildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sev edilecek olan Mourinho’nun alacağı ceza ise merak konusu oldu.

Deneyimli teknik adamın ‘sportmenliğe aykırı hareket’ nedeniyle sevk edilmesi durumunda 1-3 maç ceza alması beklenirken, ‘saldırı’ nedeniyle sevk edilmesi durumunda ise 5-10 maç men ya da 45-90 gün hak mahrumiyeti cezası alabileceği öngörülüyor.

İSPANYA’DA DA GÖZE PARMAK SOKMUŞTU

Mourinho, 2011 yılında Real Madrid’i çalıştırdığı sırada, Barcelona’nın yardımcı antrenörü Tito Vilanova’nın gözüne parmak sokmuş ve bu hareketinin ardından 2 maç ceza almıştı.

Kaynak: Haber Merkezi