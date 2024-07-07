Tarihe Geçen 'Golden Boy' Arda Güler'den İlk Paylaşım Geldi

Türkiye A Milli Takım'ın EURO 2024'ten elenmesi sonrası şampiyonanın en çok konuşulan isimlerinden olan Arda Güler'den ilk paylaşım geldi. Güler, "Daha da ileri gidebilmeyi çok isterdik, çok üzgünüz…" dedi.

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Tarihe Geçen 'Golden Boy' Arda Güler'den İlk Paylaşım Geldi

A Milli Takım, EURO 2024'te çeyrek finalde Hollanda'ya 2-1 yenilerek şampiyonaya veda etti. Euro 2024'ten geriye tüm dünyanın konuştuğu 'Golden Boy' Arda Güler'in tarihe geçtiği anlar kaldı.

Samet Akaydin'ın attığı golde asisti yapan isim olan Arda Güler, Avrupa Şampiyonaları tarihinde 1'den fazla asist yapan 21 yaşından küçük futbolcular arasında 4. isim oldu.

Tarihe Geçen 'Golden Boy' Arda Güler'den İlk Paylaşım Geldi - Resim : 1

'ÇOK İSTERDİK, ÇOK ÜZGÜNÜZ'

Tüm dünyanın övgüyle bahsettiği Arda'dan maç sonrası ilk paylaşım geldi. Arda'nın paylaşımı şöyle:

"Herkesin izlerken gurur duyacağı bir takım, halkımızın yüzünde bir gülümseme, geleceğe dair bir umut olmak isteyerek çıktığımız bu yolda; daha da ileri gidebilmeyi çok isterdik, çok üzgünüz…

İlk günden itibaren muhteşem bir destek veren halkımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Bu formayı giymek en büyük gurur!"

Arda Güler'den Bir Rekor Daha: Avrupa Şampiyonası Tarihine GeçtiArda Güler'den Bir Rekor Daha: Avrupa Şampiyonası Tarihine GeçtiSpor

Kaynak: Gerçek Gündem

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