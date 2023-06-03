Gol sonrası saha karıştı: Taraftarın saldırdığı futbolcu, beyin sarsıntısı geçirdi!

Fransa 2.Ligi’nin 38.haftasında oynana Rodez- Bordeaux maçına saha olayları damga vurdu. Ligde kalma mücadelesi veren Rodez, maçın 22.dakikasında Lucas Buades’in attığı golle 1-0 öne geçti. Futbolcular sevindiği anda sahaya giren bir taraftar, Buades’e saldırdı.

BEYİN SARSINTISI GEÇİRDİ

Aldığı darbenin ardından düşen Buades’e sağlık ekipleri müdahale etti. Hastaneye kaldırılan futbolcunun beyin sarsıntısı geçirdiği belirlendi.

MAÇ YARIDA KALDI

Yaşanan olayın ardından hakem Buades, maçın yarıda kalması yönünde karar verdi. Fransız medyasına göre hakem Nicolas Rainville, "Kararlar kesin, oyuncu beyin sarsıntısı geçirdiği için maça devam edemiyor. Kurallara göre maçın devam etmeyeceğine saygı duyduk” ifadelerini kullandı.

PAZARTESİ GÜNÜ KARAR VERİLECEK

LFP, olayla ilgili olarak bir disiplin kurulunun konuyu görüşmek üzere Pazartesi günü toplanacağını doğrulayan bir bildiri yayınladı. Bildiride, "LFP disiplin komisyonu, takibi incelemek için Pazartesi günü toplanacak. LFP, bir oyuncuya yönelik bu şiddet eylemini şiddetle kınıyor ve Lucas Buades'e acil şifalar diliyor" ifadelerine yer verildi.