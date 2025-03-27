Giresunspor'da Teknik Direktör Değişikliği

Giresunspor, küme düşmesinin ardından altyapı antrenörü Selahattin Ceylan'ı teknik direktör olarak göreve getirdi.

Giresunspor'da Teknik Direktör Değişikliği

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta zor bir sezon geçiren Giresunspor, teknik direktör değişikliğine giderek yeni bir sayfa açma kararı aldı.

Küme düşmesi matematiksel olarak kesinleşen yeşil-beyazlı kulüp, mevcut teknik direktör Adil Tozlu ile yollarını ayırırken, yerine altyapı antrenörü Selahattin Ceylan'ı getirdi.

Giresunspor'da Teknik Direktör Değişikliği - Resim : 1

Giresunspor, sezonun geri kalanında yeni hocası Selahattin Ceylan yönetiminde 6 maç daha oynayacak. Ceylan, altyapıdaki başarılı geçmişiyle dikkat çekerken, kulüp yönetimi tarafından umutlu bir başlangıç bekleniyor.

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Kaynak: İHA

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