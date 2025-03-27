Giresunspor'da Teknik Direktör Değişikliği

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta zor bir sezon geçiren Giresunspor, teknik direktör değişikliğine giderek yeni bir sayfa açma kararı aldı.

Küme düşmesi matematiksel olarak kesinleşen yeşil-beyazlı kulüp, mevcut teknik direktör Adil Tozlu ile yollarını ayırırken, yerine altyapı antrenörü Selahattin Ceylan'ı getirdi.

Giresunspor, sezonun geri kalanında yeni hocası Selahattin Ceylan yönetiminde 6 maç daha oynayacak. Ceylan, altyapıdaki başarılı geçmişiyle dikkat çekerken, kulüp yönetimi tarafından umutlu bir başlangıç bekleniyor.

Kaynak: İHA