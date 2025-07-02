Giovanni van Bronckhorst Liverpool'da

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü van Bronckhorst, Liverpool'un yardımcı antrenörü oldu.

Giovanni van Bronckhorst Liverpool'da
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Geçen sezon Beşiktaş'ı da çalıştıran Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un yardımcı antrenörü oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, van Bronckhorst, Liverpool'da 2025-26 sezonu öncesinde Arne Slot'un teknik ekibine katıldı.

Hollandalı teknik adam, gelecek sezon yardımcı antrenör pozisyonunda Premier Lig şampiyonu takımın teknik ekibinde yer alacak.

Öte yandan; Liverpool'da yeni kaleci antrenörü Xavi Valero olurken takımın kaleci antrenörü kadrosuna yeni sezon öncesi veda eden isimler ise Fabian Otte ve Galatasaray'ın eski kalecisi Claudio Taffarel oldu.

Kaynak: AA

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