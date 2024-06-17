Giovanni van Bronckhorst eski öğrencisini Beşiktaş'a istiyor

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, Feyenoord döneminden eski öğrencisi Steven Berghuis'i siyah-beyazlı yapmak istiyor.

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Giovanni van Bronckhorst eski öğrencisini Beşiktaş'a istiyor

Beşiktaş transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Gabriel Paulista'yı kadrosuna katan siyah-beyazlı kulüpten yeni bir transfer hamlesi geldi.

İddiaya göre, teknik direktör van Bronckhorst, Feyenoord döneminden eski öğrencisi Steven Berghuis'i kadrosuna katmak istiyor.

Giovanni van Bronckhorst eski öğrencisini Beşiktaş'a istiyor - Resim : 1

Ghezzal'ın ayrılığından doğan boşluğu doldurmak isteyen Beşiktaş, transferi gerçekleştirecek uygun koşulları kolluyor.

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