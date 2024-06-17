Giovanni van Bronckhorst eski öğrencisini Beşiktaş'a istiyor

Beşiktaş transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Gabriel Paulista'yı kadrosuna katan siyah-beyazlı kulüpten yeni bir transfer hamlesi geldi.

İddiaya göre, teknik direktör van Bronckhorst, Feyenoord döneminden eski öğrencisi Steven Berghuis'i kadrosuna katmak istiyor.

Ghezzal'ın ayrılığından doğan boşluğu doldurmak isteyen Beşiktaş, transferi gerçekleştirecek uygun koşulları kolluyor.