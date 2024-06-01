Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü belli oldu: 2 yıllık sözleşme imzaladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Sinan Kaloğlu'ndan boşalan teknik direktörlük görevi için Recep Karatepe ile anlaştığını duyurdu.

Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü belli oldu: 2 yıllık sözleşme imzaladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik direktör Recep Karatepe ile 1+1 yıllığına anlaştığını açıkladı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Sinan Kaloğlu'ndan boşalan teknik direktörlük görevine Recep Karatepe'nin getirildiği duyuruldu.

Recep Karatepe için 3 Haziran Pazartesi günü imza töreni düzenleneceği kaydedildi.

Kaynak: AA

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