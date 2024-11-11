Gençlerbirliği'nin Efsane Futbolcusu Zeynel Soyuer Hayatını Kaybetti

Gençlerbirliği'nde 1959-1971 yılları arasında forma giyen Zeynel Soyuer, 85 yaşında hayatını kaybetti. Soyuer'in cenazesi, yarın Beştepe İlhan Cavcav Tesislerinde düzenlenecek törenin ardından öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda defnedilecek.

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Gençlerbirliği'nin Efsane Futbolcusu Zeynel Soyuer Hayatını Kaybetti

Gençlerbirliği, 1959-1971 yılları arasında 12 yıl boyunca kesintisiz olarak forma giyen Zeynel Soyuer'in 85 hayatını kaybettiğini duyurdu. Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Gençlerbirliği'nin Efsane Futbolcusu Zeynel Soyuer Hayatını Kaybetti - Resim : 1

"1959-1971 yılları arasında 12 yıl boyunca kesintisiz olarak Gençlerbirliği'mizin formasını giyen, 1972-1974 yılları arasında kulübümüzde yardımcı antrenör olarak görev yapan, forvet olarak oynadığı maçlardaki hızından dolayı 'Rüzgarın oğlu' lakabını alan Gençlerbirliği'mizin değerlerinden Zeynel Soyuer'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz."

Gençlerbirliği'nin Efsane Futbolcusu Zeynel Soyuer Hayatını Kaybetti - Resim : 2

Zeynel Soyuer'in cenazesi, yarın Beştepe İlhan Cavcav Tesislerinde düzenlenecek törenin ardından öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda defnedilecek.

Gençlerbirliği'nin Efsane Futbolcusu Zeynel Soyuer Hayatını Kaybetti - Resim : 3

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Kaynak: AA

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