Genç milli yüzücüler Avrupa'da bronz madalya kazandı
Sırbistan'da düzenlenen Su Sporları Avrupa Şampiyonası'nda heyecan verici bir gelişme yaşandı. Genç milli yüzücüler bronz madalya alarak Avrupa üçüncüsü oldu.
Başkent Belgrad'daki Milan Gale Muskatirovic Spor Salonu'nda devam eden şampiyonada sporcular, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota alma mücadelesi veriyor.
Kadınlar 4x200 metre serbest bayrak yarışı finalinde Gizem Güvenç, Ecem Dönmez, Ela Naz Özdemir ve Zehra Duru Bilgin'den oluşan milli takımımız Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.
Kaynak: AA