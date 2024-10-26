Genç Halterciler Madalyaları Kaptı

Polonya'da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda genç milli halterciler büyük başarı sağladı.

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Genç Halterciler Madalyaları Kaptı

Polonya'da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda genç milli sporcular, 1 altın ve 2 gümüş madalya kazandı.

Başkent Varşova'daki Raszyn Centrum Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda genç erkekler 55 kiloda Ramazan Efe Yılmaz ile Ertuğrul Seçgin podyuma çıktı.

Genç Halterciler Madalyaları Kaptı - Resim : 1

Şampiyonada Ramazan Efe Yılmaz silkmede 131 kiloluk kaldırışıyla altın, toplamda ise 230 kiloyla gümüş madalya elde etti. Ramazan Efe Yılmaz, koparmada ise 99 kiloluk kaldırışıyla 6. sırada yer aldı.

Şampiyonaya, 23 yaş altı kadınlar 45 kilo mücadeleleriyle devam edilecek.


Kaynak: AA

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