Genç Futbolcu Evinde Ölü Bulundu

ABD'de Nevada Üniversitesi'nde öğrenci ve Amerikan futbolu oyuncusu olan 21 yaşındaki Ben Christman hayatını kaybetti. Christman, 11 Şubat Salı sabahı kampüs dışındaki dairesinde ölü bulundu. İlk olarak genç sporcunun ailesine ve atletizm departmanına bilgi verildi.

Acı olayla ilgili açıklama yapan departman, şu anda Christman'ın ölümüyle ilgili çok fazla ayrıntıya sahip olmadıklarını ve Clark County Adli Tıp Ofisi'nin daha sonra ölüm nedenini açıklayacağını bildirdi. Adli Tıp Ofisi ise Ben Christman'ın ölüm nedenini paylaşmak için muhtemelen birkaç ay bekleyeceklerini belirtti.

ÜNİVERSİTE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Üniversite başkanı Keith E. Whitfield, yaptığı açıklamada Christman'ın ölümünü öğrendiğinde çok üzüldüğünü ifade etti. Whitfield, "Üniversite ailemizin bir üyesini bu kadar genç yaşta aniden kaybetmenin acısını hafifletmek için söylenebilecek çok az şey var ve onu tanıyan ve seven herkes için kalbim kırık" dedi.

Ben Christman, üniversite kariyerine 2021 yılında Ohio State'te başlayan bir Amerikan futbolu oyuncusuydu.

Kaynak: Haber Merkezi